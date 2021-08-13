CORONAVIRUS IN SICILIA, BOLLETTINO 13 AGOSTO 2021: 1.101 NUOVI CASI (234 A CATANIA), 13 MORTI

Continuano a peggiorare i dati sull’andamento del Covid-19 in Sicilia, i dati comunicati oggi, 13 Agosto 2021 evidenziano un peggioramento della situazione epidemiologica.Sono 1101 i nuovi casi di Cov...

Continuano a peggiorare i dati sull’andamento del Covid-19 in Sicilia, i dati comunicati oggi, 13 Agosto 2021 evidenziano un peggioramento della situazione epidemiologica.

Sono 1101 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 13.954 tamponi processati nell’isola.

L’incidenza sale al 7,9%

I guariti sono 392 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre 13 vittime e il totale dei decessi sale a 6.134.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 499 i ricoverati in regime ordinario, 26 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 65, sei in più rispetto al dato di ieri

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:

Palermo: 74.163 (222)

Catania: 64.013 (234)

Messina: 28.112 (115)

Siracusa: 18.117 (100)

Ragusa: 16.064 (162)

Trapani: 15.854 (8)

Caltanissetta: 15.029 (82)

Agrigento: 14.690 (101)

Enna: 7.470 (77)

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 7.409 contagiati

• 45 morti

• 4.388 guariti

+17 terapie intensive | +58 ricoveri

225.486 tamponi

Tasso di positività: 3,3% (-0,1%)

73.286.195 dosi di vaccino somministrate in totale