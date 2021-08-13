CORONAVIRUS IN SICILIA, BOLLETTINO 13 AGOSTO 2021: 1.101 NUOVI CASI (234 A CATANIA), 13 MORTI
Continuano a peggiorare i dati sull’andamento del Covid-19 in Sicilia, i dati comunicati oggi, 13 Agosto 2021 evidenziano un peggioramento della situazione epidemiologica.
Sono 1101 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 13.954 tamponi processati nell’isola.
L’incidenza sale al 7,9%
I guariti sono 392 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre 13 vittime e il totale dei decessi sale a 6.134.
Sul fronte ospedaliero sono adesso 499 i ricoverati in regime ordinario, 26 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 65, sei in più rispetto al dato di ieri
Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:
Palermo: 74.163 (222)
Catania: 64.013 (234)
Messina: 28.112 (115)
Siracusa: 18.117 (100)
Ragusa: 16.064 (162)
Trapani: 15.854 (8)
Caltanissetta: 15.029 (82)
Agrigento: 14.690 (101)
Enna: 7.470 (77)
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 7.409 contagiati
• 45 morti
• 4.388 guariti
+17 terapie intensive | +58 ricoveri
225.486 tamponi
Tasso di positività: 3,3% (-0,1%)
73.286.195 dosi di vaccino somministrate in totale