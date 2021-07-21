CORONAVIRUS IN SICILIA, BOLLETTINO 21 LUGLIO: 550 NUOVI CASI, 2 MORTI. SALGONO I RICOVERI
Sono 550 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 14.234 tamponi processati nell’isola. L’incidenza si attesta ancora poco sopra il 3.8% in crescita rispetto ai ieri a fronte di un numero minore di tamponi e di un numero di casi sovrapponibile.
L'isola è sempre terza per i nuovi contagi giornalieri in Italia dopo Lazio e Lombardia. Gli attuali positivi sono 6.191 con un aumento di altri 391 casi. I guariti sono 150 mentre nelle ultime 24 ore si tornano a registrare 9 vittime che portano il totale dei decessi a 6.019.
Sul fronte ospedaliero si registra una risalita dei ricoverati che sono adesso 185, otto in più rispetto a ieri mentre diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva che adesso sono 20, uno in meno.
Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:
- Palermo: 70.697 (60)
- Catania: 61.162 (36)
- Messina: 26.927 (4)
- Siracusa: 16.979 (19)
- Trapani: 14.561 (29)
- Ragusa: 13.826 (175)
- Caltanissetta: 13.049 (103)
- Agrigento: 12.830 (98)
- Enna: 6.867 (26)
- DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi
• 4.259 contagiati
• 21 morti
• 2.235 guariti
-7 terapie intensive | +2 ricoveri
235.097 tamponi
Tasso di positività: 1,8% (+0,2%)
62.700.387 dosi di vaccino somministrate in totale