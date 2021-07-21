CORONAVIRUS IN SICILIA, BOLLETTINO 21 LUGLIO: 550 NUOVI CASI, 2 MORTI. SALGONO I RICOVERI

Sono 550 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 14.234 tamponi processati nell’isola. L’incidenza si attesta ancora poco sopra il 3.8% in crescita rispetto ai ie...

Sono 550 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 14.234 tamponi processati nell’isola. L’incidenza si attesta ancora poco sopra il 3.8% in crescita rispetto ai ieri a fronte di un numero minore di tamponi e di un numero di casi sovrapponibile.

L'isola è sempre terza per i nuovi contagi giornalieri in Italia dopo Lazio e Lombardia. Gli attuali positivi sono 6.191 con un aumento di altri 391 casi. I guariti sono 150 mentre nelle ultime 24 ore si tornano a registrare 9 vittime che portano il totale dei decessi a 6.019.

Sul fronte ospedaliero si registra una risalita dei ricoverati che sono adesso 185, otto in più rispetto a ieri mentre diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva che adesso sono 20, uno in meno.

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:

Palermo: 70.697 (60)

Catania: 61.162 (36)

Messina: 26.927 (4)

Siracusa: 16.979 (19)

Trapani: 14.561 (29)

Ragusa: 13.826 (175)

Caltanissetta: 13.049 (103)

Agrigento: 12.830 (98)

Enna: 6.867 (26)

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi

• 4.259 contagiati

• 21 morti

• 2.235 guariti

-7 terapie intensive | +2 ricoveri

235.097 tamponi

Tasso di positività: 1,8% (+0,2%)

62.700.387 dosi di vaccino somministrate in totale