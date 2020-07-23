CORONAVIRUS, IN SICILIA CINQUE NUOVI CONTAGI: 4 IN PROVINCIA DI CATANIA E UNO A RAGUSA, IN AUMENTO I NUOVI CASI IN ITALIA

Sono 5 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore (2.819 i tamponi), come riporta l'ultimo bollettino del Ministero della Salute. Si tratta di 4 persone in provincia di Catania legati ai due clus...

Sono 5 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore (2.819 i tamponi), come riporta l'ultimo bollettino del Ministero della Salute. Si tratta di 4 persone in provincia di Catania legati ai due cluster del capoluogo etneo e di Misterbianco ed un nuovo caso in provincia di Ragusa che riguarda un migrante originario del Bangladesh sbarcato nei giorni scorsi. Nel bollettino nazionale non sono inseriti i 5 casi riscontrati presso il reparto di reumatologia dell'ortopedico di Ganzirri a Messina.

Salgono così a 3.158 i casi totali. Rimangono 10, nella nostra isola, le persone ricoverate in ospedale, 3 in terapia intensiva, mentre salgono a 150 le persone in isolamento domiciliare. Attualmente sono 163 gli attuali positivi mentre rimangono fermi i decessi: 283. In totale, i guariti sono 2.712.

Aumenta il numero dei nuovi casi che oggi sono 306 mentre ieri se ne erano registrati 282. Sono i dati diffusi dal ministero della Salute sulla situazione del contagio da coronavirus. In totale dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate 245.338 persone.

Il numero delle persone che al momento hanno il virus sale a 12.404 (+82).

Resta sostanzialmente stabile il numero giornaliero dei morti con coronavirus: nelle ultime 24 ore se ne contano 10 mentre ieri erano stati 9. Il totale dei decessi sale a 35.092. Sono i dati diffusi dal ministero della Salute sulla situazione del contagio.

Sono 214 i guariti dal coronavirus. Così il totale delle persone che hanno superato il virus arriva a 197.842. In terapia ci sono due pazienti in più di ieri e il totale dei ricoverati nelle rianimazioni è di 49 mentre sono 713 i ricoverati con sintomi, 32 in meno di ieri.

Sono 60.311 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto a ieri quando ne erano stati fatti 49.318. In totale dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 6.415.041 su 3.840.789 persone.

Il bilancio dell'emergenza

La Valle d'Aosta è l'unica regione dove oggi si registrano zero contagi. La maggior parte dei nuovi casi si registra in Lombardia con 82, seguita dall'Emilia Romagna con 55 e dalla provincia autonoma di Trento con 30. Al quarto posto il Lazio con 26 casi, poi il Veneto con 22 e la Campania con 16. Sono 10 i nuovi casi in Abruzzo mentre in tutte le altre regioni si registrano aumenti inferiori alle 10 persone contagiate.