CORONAVIRUS IN SICILIA, OLTRE 7MILA NUOVI CASI E 29 MORTI. TASSO DI POSITIVITÀ AL 19% DIMINUISCONO I RICOVERI
Sono 7.034 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia registrati a fronte di 36.476 tamponi processati.Ieri i nuovi positivi erano 1.961.Il tasso di positività sale al 19,2% mentre ieri era al 18%.L'isola è o...
Sono 7.034 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia registrati a fronte di 36.476 tamponi processati.
Ieri i nuovi positivi erano 1.961.
Il tasso di positività sale al 19,2% mentre ieri era al 18%.
L'isola è oggi al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 127.549 con un decremento di 6.236 casi. I guariti sono 13.841 mentre le vittime sono 29 portano il totale dei decessi a 10.406.
Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 943, quarantatré in meno rispetto a ieri, in Terapia intensiva sono 48, quattro in meno rispetto a ieri.
A livello provinciale si registrano a Palermo 1.677 casi, Catania 1.540, Messina 1.054, Siracusa 836, Trapani 688, Ragusa 473, Caltanissetta 333, Agrigento 753, Enna 280. (ANSA).