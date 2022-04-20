CORONAVIRUS IN SICILIA, OLTRE 7MILA NUOVI CASI E 29 MORTI. TASSO DI POSITIVITÀ AL 19% DIMINUISCONO I RICOVERI

Sono 7.034 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia registrati a fronte di 36.476 tamponi processati.Ieri i nuovi positivi erano 1.961.Il tasso di positività sale al 19,2% mentre ieri era al 18%.L'isola è o...

A cura di Redazione 20 aprile 2022 20:35

