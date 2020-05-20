CORONAVIRUS IN SICILIA, OTTO I NUOVI CONTAGIATI: NESSUN DECESSO E MALATI ANCORA IN CALO

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, 20 maggio, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di cr...

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, 20 maggio, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

I dati

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 123.573 (+1.533 rispetto a ieri), su 110.205 persone: di queste sono risultate positive 3.411 (+8), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.523 (-1), 1.620 sono guarite (+9) e 268 decedute (0).

Degli attuali 1.523 positivi, 129 pazienti (-8) sono ricoverati – di cui 11 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.394 (+7) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 43 (0 ricoverati, 97 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 50 (6, 109, 11); Catania, 628 (37, 338, 97); Enna, 67 (6, 325, 29); Messina, 291 (35, 215, 56); Palermo, 364 (36, 172, 34); Ragusa, 30 (2, 60, 7); Siracusa, 33 (7, 187, 28); Trapani, 17 (0, 117, 5).

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.