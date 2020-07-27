CORONAVIRUS IN SICILIA, TRE NUOVI CASI TUTTI A CATANIA,CRESCONO ANCORA I RICOVERI

Numeri bassi in Sicilia dopo la piccola impennata di casi di coronavirus. Nelle ultime 24 ore soltanto 3 nuovi contagi, tutti nella provincia di Catania. Quattro i malati in terapia intensiva, il tota...

Numeri bassi in Sicilia dopo la piccola impennata di casi di coronavirus. Nelle ultime 24 ore soltanto 3 nuovi contagi, tutti nella provincia di Catania. Quattro i malati in terapia intensiva, il totale degli attuali positivi è 194. In Italia netto calo dei contagi: nelle ultime 24 ore 170 in più (ieri erano di 255). Per il quarto giorno consecutivo le vittime sono 5 e la Lombardia non registra deceduti.

Le persone attualmente positive in Italia sono 12.581, mentre le vittime da inizio epidemia salgono a 35.112. I casi totali di positività al coronavirus sono 246.286. I dimessi sono 198.593. I 5 decessi delle ultime 24 ore sono stati registrati in Piemonte, Lazio, Puglia, Abruzzo e Sardegna.