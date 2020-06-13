CORONAVIRUS: IN SICILIA UN NUOVO CASO E NESSUN DECESSO, IN ITALIA 346 NUOVI CONTAGI

C’è un nuovo caso positivo in Sicilia. Lo ha comunicato la Regione alla Protezione civile nazionale. I tamponi effettuati sono stati 2086 (totale 178319). I casi totali nella nostra regione sono dunqu...

C’è un nuovo caso positivo in Sicilia. Lo ha comunicato la Regione alla Protezione civile nazionale. I tamponi effettuati sono stati 2086 (totale 178319). I casi totali nella nostra regione sono dunque 3456. Dei questi 2335 (invariato rispetto a ieri) sono guariti, 806 (+2) sono in isolamento domiciliare. Non ci sono stati morti e dunque il numero complessivo delle vittime resta di 279. In ospedale ci sono 36 persone (-1) , di queste 3 in terapia intensiva e 33 ricoverati con sintomi (-1).

In Italia il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 236.651, con un incremento rispetto a ieri di 346 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 27.485, con una decrescita di 1.512 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 220 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 7 pazienti rispetto a ieri. 3.747 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 146 pazienti rispetto a ieri. 23.518 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 55 e portano il totale a 34.301. Nel numero totale sono conteggiati anche 23 decessi comunicati dalla Regione Lazio ma riferiti ai mesi di marzo e aprile.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 174.865, con un incremento di 1.780 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 16.785 in Lombardia, 2.820 in Piemonte, 1.727 in Emilia-Romagna, 778 in Veneto, 502 in Toscana, 244 in Liguria, 1.357 nel Lazio, 677 nelle Marche, 337 in Campania, 422 in Puglia, 70 nella Provincia autonoma di Trento, 842 in Sicilia, 105 in Friuli Venezia Giulia, 509 in Abruzzo, 95 nella Provincia autonoma di Bolzano, 21 in Umbria, 34 in Sardegna, 7 in Valle d’Aosta, 45 in Calabria, 97 in Molise e 11 in Basilicata.