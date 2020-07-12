CORONAVIRUS, IN SICILIA ZERO NUOVI CONTAGI E NESSUN DECESSO, RISALGONO CASI E VITTIME IN ITALIA

Dopo il caso registrato l'altro ieri, nelle ultime 24 ore nessun nuovo caso di coronavirus è stato scoperto in Sicilia a fronte di 1.516 tamponi processati dal sistema sanitario della Regione sicilian...

Dopo il caso registrato l'altro ieri, nelle ultime 24 ore nessun nuovo caso di coronavirus è stato scoperto in Sicilia a fronte di 1.516 tamponi processati dal sistema sanitario della Regione siciliana. L'Isola torna quindi tra le regioni italiane a zero contagi. E' quanto si evince dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. In Sicilia i casi totali di Covid-19 sono, come ieri, 3.099, mentre gli attuali positivi restano 123, di cui 118 in isolamento a casa e solo cinque ricoverati in ospedale.

Sono 234 i nuovi contagiati da Covid-19 nelle ultimi 24 ore, in risalita rispetto ai 188 di sabato casi in Italia, E' quanto emerge dal bollettino giornaliero nazionale sulla diffusione del coronavirus.

Le vittime sono 9 (di cui 8 in Lombardia), contro le 7 di ieri. I casi totali salgono a 243.061, i morti a 34.954. Dei nuovi contagiati 77 sono in Lombardia (32,9%) e 71 in Emilia Romagna (30,3%), mentre 28 in Calabria (i migranti sbarcati nel Reggino). Sono stati effettuati appena 38.259 tamponi.

Ancora lieve aumento nelle terapie intensive Sono 68 i pazienti in terapia intensiva, uno più di sabato, il secondo giorno consecutivo di lieve aumento, mentre crescono di due unità in Lombardia, da 29 a 31, secondo l'ultimo bollettino emesso dal ministero della Salute. Quattordici regioni non hanno pazienti in terapia intensiva. I ricoverati con sintomi sono 776 (-50), quelli in isolamento domiciliare sono 12.335 (-175). Gli attualmente positivi sono complessivamente 13.179 (-124). I guariti sono 194.928 (+349).

Sono 7 le regioni e la provincia di Trento a zero contagi. Le regioni che non hanno registrato nuovi positivi sono Liguria, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta e Basilicata.

Sono 38.259 i tamponi effettuati da ieri, portando il totale dei test effettuati a oltre 5,9 mln (5.938.811).