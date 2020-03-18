CORONAVIRUS: LA DENUNCIA DI BARBAGALLO (USB) “AI VIGILI DEL FUOCO MASCHERINE DI CARTA VELINA”

Avremmo sicuramente voluto sentire.......... cari vigili del fuoco, siete su scherzi a parte!!!!!!Ma l'espressione di rammarico, è veramente tanta.Stante a quanto comunicato, in Sicilia dovrebbero ess...

Avremmo sicuramente voluto sentire.......... cari vigili del fuoco, siete su scherzi a parte!!!!!!

Ma l'espressione di rammarico, è veramente tanta.

Stante a quanto comunicato, in Sicilia dovrebbero essere distribuite le mascherine (carta velina) in tutti e 9 i comandi.....bene, ma non benissimo! Il numero di mascherine distribuite, servirebbe a malapena per la durata di una settimana.... vogliono fare gli straordinari, 2 settimane! Ma a farci rammaricare e ad a lasciarci perplessi, è la qualità! La tranquillità dell'amministrazione! E come si divertono a raccontarci le storie!

In questi giorni, abbiamo più sottolineato, quanto siano importanti i servizi essenziali, quei servizi essenziali a cui i vigili del fuoco appartengono! Nel pregare per tutti i colleghi che hanno beccato il virus ( al nord Italia è veramente tremendo l'aumento dei casi tra i Vvf, addirittura intere squadre colpite) ci auspichiamo che tutto vada bene, perché noi non siamo con i paraocchi, vediamo, sentiamo e agiamo!!!!!

Le mascherine di carnevale, vanno bene a carnevale! Noi non lo possiamo accettare!

Casco, sottocasco, visiera! Quanto possiamo durare?!?!?

Carmelo Barbagallo Coordinatore regionale Usb vigili del fuoco Sicilia