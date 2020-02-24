CORONAVIRUS, L'ASSESSORE LAGALLA: "ANCHE IN SICILIA GITE SCOLASTICHE SOSPESE"

A partire da ieri sono sospese anche in Sicilia le uscite didattiche e i viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero. Questo è stato deciso dal Consiglio dei Ministri, nella serata di ie...

A partire da ieri sono sospese anche in Sicilia le uscite didattiche e i viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero. Questo è stato deciso dal Consiglio dei Ministri, nella serata di ieri, durante la quale sono state definite apposite misure precauzionali per evitare la diffusione del CoronaVirus.

«Si tratta di una misura precauzionale - spiega l’assessore all’Istruzione della Regione Siciliana Roberto Lagalla - per la quale si chiede ai dirigenti scolastici la massima collaborazione.

Tengo molto a rassicurare le famiglie perché come già dichiarato ieri dall’assessore Razza, in Sicilia non ci sono ragioni di allarme ma è necessario e nostro dovere adottare le giuste misure di prevenzione in linea con le direttive nazionali e con le coerenti conclusioni della Unità di crisi regionale che in tale direzione si è già espressa nella riunione di ieri a Catania».