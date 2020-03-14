CORONAVIRUS, L’AUTOCERTIFICAZIONE PER SPOSTARSI: SCARICA IL MODULO
Restrizioni in vigore su tutto il territorio nazionale. Il ministero dell’Interno ha predisposto un modulo che si può scaricare dal sito del Viminale, va compilato ed esibito al momento del controllo....
A cura di Redazione
14 marzo 2020 16:54
Restrizioni in vigore su tutto il territorio nazionale. Il ministero dell’Interno ha predisposto un modulo che si può scaricare dal sito del Viminale, va compilato ed esibito al momento del controllo.
Secondo quanto stabilito, va evitato "ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita", "nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità" o "per motivi di salute".