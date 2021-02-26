CORONAVIRUS, L’INDICE RT RESTA A 0.99 IN ITALIA. IN SICILIA SCENDE ANCORA A 0.71

Il valore Rt nazionale calcolato sui casi sintomatici si conferma stabile a 0,99 (range 0,93-1,3), esattamente come la scorsa settimana. Dieci Regioni hanno un Rt puntuale maggiore di 1 di cui una (Ba...

Il valore Rt nazionale calcolato sui casi sintomatici si conferma stabile a 0,99 (range 0,93-1,3), esattamente come la scorsa settimana. Dieci Regioni hanno un Rt puntuale maggiore di 1 di cui una (Basilicata) ha un Rt con il limite inferiore superiore a 1,25, compatibile con uno scenario di tipo 3. Delle altre nove, cinque hanno un Rt nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre Regioni/PPAA hanno un Rt compatibile con uno scenario di tipo uno. Lo rileva la bozza del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.

Ecco tutti i dati dell’indice Rt aggiornato Regione per Regione aggiornato con i dati forniti oggi dall’ISS:

Basilicata 1.51 (settimana precedente 1.03)

Toscana 1.19 (settimana precedente 1.20)

Umbria 1.07 (settimana precedente 1.17)

Abruzzo 1.13 (settimana precedente 1.17)

Molise 1.11 (settimana precedente 1.40)

Provincia autonoma di Trento 1.07 (settimana precedente 1.23)

Campania 1.04 (settimana precedente 1.16)

Emilia Romagna 1.10 (settimana precedente 1.06)

Piemonte 1.02 (settimana precedente 0.96)

Calabria 1.01 (settimana precedente 0.76)

Marche 0.98 (settimana precedente 0.91)

Veneto 0.97 (settimana precedente 0.81)

Puglia 0.95 (settimana precedente 1.00)

Lazio 0.94 (settimana precedente 0.95)

Liguria 0.94 (settimana precedente 1.08)

Valle d’Aosta 0.94 (settimana precedente 0.92)

Provincia autonoma di Bolzano 0.92 (settimana precedente 1.16)

Lombardia 0.82 (settimana precedente 0.95)

Friuli Venezia Giulia 0.83 (settimana precedente 0.80 )

Sicilia 0.71 (settimana precedente 0.73)

Sardegna 0.68 (settimana precedente 0.77)