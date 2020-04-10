CORONAVIRUS, MIGRANTE 15ENNE POSITIVO NELL’HOTSPOT DI POZZALLO

E' risultato positivo al covid 19 un migrante egiziano di 15 anni arrivato ieri nell'hot spot di Pozzallo (Rg) perchè trasferito da Porto Empedocle, dopo che il 6 aprile era approdato a Lampedusa con...

E' risultato positivo al covid 19 un migrante egiziano di 15 anni arrivato ieri nell'hot spot di Pozzallo (Rg) perchè trasferito da Porto Empedocle, dopo che il 6 aprile era approdato a Lampedusa con un barchino di fortuna.

"Nella notte sono stato informato - dice il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna - che uno dei 50 migranti presenti nell'hotspot è risultato positivo al coronavirus.

Il tampone era stato eseguito subito dal medico responsabile dell'hotspot perché ai controlli sanitari si evidenziava una temperatura di 38 gradi. Ho chiesto subito un incontro al Prefetto di Ragusa per come affrontare questo caso.

Ad ogni modo chiedo urgentemente una relazione sanitaria da parte dei responsabili dal centro di provenienza del migrante e non escludo un eventuale esposto alla Procura per accertare eventuali responsabilità".