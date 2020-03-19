CORONAVIRUS, MUSUMECI: "IN SICILIA CI STIAMO PREPARANDO AL PEGGIO, PROBABILE PICCO TRA MARZO E INIZIO APRILE”

"Sul piano sanitario in Sicilia al momento la situazione è complessivamente sotto controllo. Abbiamo circa 280 casi positivi, tre decessi, e un terzo sono in ospedale. Ma ci stiamo preparando al peggi...

"Sul piano sanitario in Sicilia al momento la situazione è complessivamente sotto controllo. Abbiamo circa 280 casi positivi, tre decessi, e un terzo sono in ospedale. Ma ci stiamo preparando al peggio, perché è probabile che l'escalation di questa epidemia possa arrivare alla fine del mese di marzo o primi di aprile". Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci a Mattino 5.

"Ci stiamo attrezzando con i posti di terapia intensiva in Sicilia. Ne abbiamo 411 in rete ordinariamente ma stiamo lavorando, e siamo quasi nella fase finale, per arrivare ad altri duecento posti di rianimazione - ha spiegato Musumeci - Abbiamo mobilitato le strutture private, abbiamo riconvertito alcuni reparti ospedalieri per dedicarli esclusivamente al coronavirus".

"Non appena l'emergenza coronavirus sarà terminata vi aspetto in Sicilia. Questa terra vive di turismo - ha detto il governatore siciliano - Abbiamo la consapevolezza di quanto grave sia il momento, soprattutto per le piccole e medie imprese che hanno bisogno di liquidità e di assistenza e di essere accompagnate in questo processo". "Io già 15 giorni fa avevo lanciato un appello ai cittadini del Nord, dicendo loro di non venire in Sicilia e mi stavano linciando anche in sede locale. I soliti cialtroni e sciacalli - ha scandito - coloro che sono alla spasmodica ricerca di un titoletto sul giornale. Purtroppo i fatti ci hanno dato ragione".