CORONAVIRUS, MUSUMECI: "SCUOLE CHIUSE SOLO A PALERMO FINO A LUNEDI "

In merito all'apertura o meno delle scuole e degli spazi pubblici, Musumeci ha precisato che "l’orientamento del Governo nazionale è quello di escludere la chiusura di spazi aperti al pubblico.

La Sicilia non è zona rossa né zona gialla, c'è un solo caso positivo più altri due casi della stessa comitiva. Per ora per l'unità di crisi nazionale, la Sicilia non è in emergenza. Nonostante questo, dopo avere sentito il sindaco di Palermo e anche il prefetto ho disposto a partire da domani la sospensione delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado a Palermo e nella sua provincia. Le lezioni saranno sospese fino a lunedì non escludiamo di adottare analoghe misure in altre province".

"I tamponi per verificare la presenza del coronavirus saranno eseguiti solo su soggetti che presentano sintomi, come tosse persistente e una temperatura che supera 37,5", ha aggiunto Musumeci.

Domani, alle 16.30, il governo Musumeci riferirà al Parlamento siciliano sull'emergenza coronavirus e le misure adottate per fronteggiarla.

