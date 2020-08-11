95047

CORONAVIRUS: NELLE ULTIME 24 ORE 89 POSITIVI IN SICILIA, PRIMA REGIONE D'ITALIA PER CONTAGI

Come di consueto, il Ministero della Salute ha condiviso il bollettino con i dati relativi alla diffusione del Coronavirus.Dati preoccupanti per la Regione Sicilia che nelle ultime 24 ore segnala 89 n...

11 agosto 2020 17:06
Come di consueto, il Ministero della Salute ha condiviso il bollettino con i dati relativi alla diffusione del Coronavirus.

Dati preoccupanti per la Regione Sicilia che nelle ultime 24 ore segnala 89 nuovi casi in piu, prima regione italiana per numero di positivi.

A pesare enormemente, però, è il numero dei positivi di Pozzallo, con i 64 nuovi casi emersi oggi. Sono 71 in tutto i migranti conteggiati negli 89.

Attualmente dunque i positivi sono 538 i positivi, algono così a 3.574 i casi totali di Coronavirus da quando è iniziata la pandemia. Scendono i ricoverati: 50 contro i 51 di ieri, sempre 6 in terapia intensiva.

Le persone che hanno sconfitto il Covid-19 in Sicilia sono 2.752, una più di ieri. Fermi, fortunatamente, i decessi: 284. Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, sono stati eseguiti circa 1200 tamponi.

REGIONE SICILIA

Attualmente positivi: 538 (+88)
Deceduti: 284 (=)
Dimessi/Guariti: 2.752 (+1)

Ricoverati totali: 44 (-1)
Ricoverati in terapia intensiva: 6 (=)
Casi totali: 3.574 (+89)
Tamponi: 299.393 (+2.860)

DATI ITALIA

Sono in aumento i nuovi casi: sono 412 in più nelle ultime 24 ore, 251.237 da inizio pandemia. I casi attualmente positivi sono 13.561, con 40.642 tamponi effettuati. Cresce il numero dei decessi, sono 6 in più rispetto a ieri, che portano il totale a 35.215. I guariti sono invece 213, 202.461 in tutto, mentre ci sono 3 pazienti in più ricoverati in terapia intensiva (49 in totale).

Bollettino di oggi:

• 412 contagiati
• 6 morti
• 213 guariti

Aumentano i ricoverati (+22) e le terapie intensive (+3).

