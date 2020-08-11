CORONAVIRUS: NELLE ULTIME 24 ORE 89 POSITIVI IN SICILIA, PRIMA REGIONE D'ITALIA PER CONTAGI

Come di consueto, il Ministero della Salute ha condiviso il bollettino con i dati relativi alla diffusione del Coronavirus.Dati preoccupanti per la Regione Sicilia che nelle ultime 24 ore segnala 89 n...

Come di consueto, il Ministero della Salute ha condiviso il bollettino con i dati relativi alla diffusione del Coronavirus.

Dati preoccupanti per la Regione Sicilia che nelle ultime 24 ore segnala 89 nuovi casi in piu, prima regione italiana per numero di positivi.

A pesare enormemente, però, è il numero dei positivi di Pozzallo, con i 64 nuovi casi emersi oggi. Sono 71 in tutto i migranti conteggiati negli 89.

Attualmente dunque i positivi sono 538 i positivi, algono così a 3.574 i casi totali di Coronavirus da quando è iniziata la pandemia. Scendono i ricoverati: 50 contro i 51 di ieri, sempre 6 in terapia intensiva.

Le persone che hanno sconfitto il Covid-19 in Sicilia sono 2.752, una più di ieri. Fermi, fortunatamente, i decessi: 284. Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, sono stati eseguiti circa 1200 tamponi.

REGIONE SICILIA

Attualmente positivi: 538 (+88)

Deceduti: 284 (=)

Dimessi/Guariti: 2.752 (+1)

Ricoverati totali: 44 (-1)

Ricoverati in terapia intensiva: 6 (=)

Casi totali: 3.574 (+89)

Tamponi: 299.393 (+2.860)

DATI ITALIA

Sono in aumento i nuovi casi: sono 412 in più nelle ultime 24 ore, 251.237 da inizio pandemia. I casi attualmente positivi sono 13.561, con 40.642 tamponi effettuati. Cresce il numero dei decessi, sono 6 in più rispetto a ieri, che portano il totale a 35.215. I guariti sono invece 213, 202.461 in tutto, mentre ci sono 3 pazienti in più ricoverati in terapia intensiva (49 in totale).

Bollettino di oggi:

• 412 contagiati

• 6 morti

• 213 guariti

Aumentano i ricoverati (+22) e le terapie intensive (+3).