CORONAVIRUS, NESSUN NUOVO CONTAGIO IN SICILIA, MA SALGONO ANCORA I CONTAGI IN ITALIA

Nessun nuovo caso di Coronavirus in Sicilia e nessuna vittima nelle ultime 24 ore. Questa è la situazione nell'Isola secondo il bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute, riferito ad oggi. In totale i casi registrati da inizio epidemia rimangono a quota 3098 e le vittime 283. Sono 1986 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (232 mila in totale).

Quattro in più i guariti (2.691), e scende anche il numero di attualmente positivi (124). Uguale il numero dei ricoveri (6) mentre da quattro giorni non ci sono più pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 118.

Dodici morti, 276 nuovi casi e 295 guariti in più, quattro regioni a zero contagi nelle ultime 24 ore. E' il bollettino giornaliero nazionale sulla diffusione del coronavirus in Italia: i dati di Ministero della Salute, regioni e Istituto Superiore di Sanità sono disponibili sul sito della Protezione Civile. Il numero complessivo delle vittime dall'inizio dell'emergenza si avvicina a 35mila decessi: con le 12 in più rispetto a ieri, sono 34.938 le persone morte con coronavirus.

Il numero totale dei contagi in Italia è salito a 242.639: la Lombardia resta la regione con l'incremento giornaliero più consistente (135), seguita dall'Emilia-Romagna (53) e dal Lazio (23). Le quattro regioni senza nuovi casi rispetto a ieri sono Sicilia, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata.

Attualmente, sono 13.428 le persone positive al coronavirus, 31 in meno rispetto a ieri. Calano anche i malati in terapia intensiva (65, 4 in meno rispetto al bollettino del giorno precedente) e i ricoverati con sintomi (844, -27). Da ieri, infine, sono stati eseguiti 47.953 tamponi, di cui 11.505 in Lombardia, per un totale di 5.854.621 dall'inizio dell'emergenza.