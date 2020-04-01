95047

CORONAVIRUS, NIENTE PROCESSIONI: COSÌ CAMBIANO A PATERNÒ I RITI DELLA SETTIMANA SANTA

Sarà una Pasqua del tutto insolita, con i riti della relativa Settimana Santa, a causa dell’emergenza Coronavirus.I giorni che precedono la Pasqua sono caratterizzati, da una serie di riti religiosi,...

A cura di Redazione Redazione
01 aprile 2020 18:30
CORONAVIRUS, NIENTE PROCESSIONI: COSÌ CAMBIANO A PATERNÒ I RITI DELLA SETTIMANA SANTA -
News
Condividi

Sarà una Pasqua del tutto insolita, con i riti della relativa Settimana Santa, a causa dell’emergenza Coronavirus.

I giorni che precedono la Pasqua sono caratterizzati, da una serie di riti religiosi, che ricordano i vari momenti della Passione, Morte e Resurrezione di Cristo.

Quest'anno non se ne farà niente, visto che le restrizioni alla mobilità e i divieti ai raduni di popolo arriveranno almeno fino alla più grande festa della cristianità.

Tutti i riti si celebreranno a porte chiuse e senza la presenza di fedeli.

Sarà possibile unirsi spiritualmente alle liturgie e ai momenti di preghiera previsti per mezzo della diretta video sulla pagina
PARROCCHIA S.MARIA DELL' ALTO - MATRICE DI PATERNÒ

IL PROGRAMMA

GIOVEDÌ 02 APRILE
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica e canto del Vespro nella Vigilia dell'Addolorata

VENERDÌ 03 APRILE
Ore 11.00 Esposizione del SS. Sacramento e celebrazione della Via Matris.
Ore 17.30 Via Crucis
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica

VENERDÌ 10 APRILE - VENERDÌ SANTO

Ore 19.00 Celebrazione del Vespro dinnanzi i Simulacri del Cristo Morto e della Vergine Addolorata

SABATO 11 APRILE - SABATO SANTO

Ore 09.30 Celebrazione dell'ufficio delle Letture e delle Lodi mattutine dinnanzi ai venerati Simulacri del Cristo Morto e della Vergine Addolorata

DOMENICA 12 APRILE - PASQUA

Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica nella Resurrezione del Signore

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047