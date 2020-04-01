CORONAVIRUS, NIENTE PROCESSIONI: COSÌ CAMBIANO A PATERNÒ I RITI DELLA SETTIMANA SANTA
Sarà una Pasqua del tutto insolita, con i riti della relativa Settimana Santa, a causa dell’emergenza Coronavirus.I giorni che precedono la Pasqua sono caratterizzati, da una serie di riti religiosi,...
Sarà una Pasqua del tutto insolita, con i riti della relativa Settimana Santa, a causa dell’emergenza Coronavirus.
I giorni che precedono la Pasqua sono caratterizzati, da una serie di riti religiosi, che ricordano i vari momenti della Passione, Morte e Resurrezione di Cristo.
Quest'anno non se ne farà niente, visto che le restrizioni alla mobilità e i divieti ai raduni di popolo arriveranno almeno fino alla più grande festa della cristianità.
Tutti i riti si celebreranno a porte chiuse e senza la presenza di fedeli.
Sarà possibile unirsi spiritualmente alle liturgie e ai momenti di preghiera previsti per mezzo della diretta video sulla pagina
PARROCCHIA S.MARIA DELL' ALTO - MATRICE DI PATERNÒ
IL PROGRAMMA
GIOVEDÌ 02 APRILE
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica e canto del Vespro nella Vigilia dell'Addolorata
VENERDÌ 03 APRILE
Ore 11.00 Esposizione del SS. Sacramento e celebrazione della Via Matris.
Ore 17.30 Via Crucis
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica
VENERDÌ 10 APRILE - VENERDÌ SANTO
Ore 19.00 Celebrazione del Vespro dinnanzi i Simulacri del Cristo Morto e della Vergine Addolorata
SABATO 11 APRILE - SABATO SANTO
Ore 09.30 Celebrazione dell'ufficio delle Letture e delle Lodi mattutine dinnanzi ai venerati Simulacri del Cristo Morto e della Vergine Addolorata
DOMENICA 12 APRILE - PASQUA
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica nella Resurrezione del Signore