CORONAVIRUS, OGGI IN SICILIA 1.123 NUOVI CASI , 10 MORTI E 589 GUARITI, TASSO DI CONTAGIO SALE AL AL 7,7%

Sono 1.123 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 14.416 tamponi processati, con una incidenza del 7,8%. La Regione è seconda per numero di contagi giornalieri solo dietro la Lombardia.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 10 e portano il totale a 5.172. Il numero degli attuali positivi è di 26.322 con un incremento di 564 casi rispetto a ieri; i guariti sono 549.

Negli ospedali i ricoverati sono 1.438, 39 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 176, 11 in meno rispetto a ieri. La distribuzione tra le province, vede Palermo con 508 nuovi casi, Catania 221, Messina 87, Siracusa 79, Trapani 26, Ragusa 68, Caltanissetta 96, Agrigento 14, Enna 24

I dati di Protezione Civile e ministero della Salute regione per regione. Sono 146.728 i tamponi eseguiti: indice positività al 6%. Scendono i ricoveri in terapia intensiva. In Campania più di 1.300 casi, Lazio sotto i mille dopo circa due mesi

Sono 8.864 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 19 aprile, secondo i dati regione per regione del bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati inoltre 316 morti nelle ultime 24 ore. I nuovi casi di covid riscontrati oggi sono emersi dall'analisi di 146.728 tamponi, con l'indice di positività al 6%.