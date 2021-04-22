CORONAVIRUS, OGGI IN SICILIA 23 MORTI, 949 GUARITI E 1.412 NUOVI CASI POSITIVI. CALANO I RICOVERATI

Sono 1.412 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 34.077 tamponi processati, con una incidenza del 4,1%. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri.Le vittime nelle ultime 24 ore sono st...

Sono 1.412 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 34.077 tamponi processati, con una incidenza del 4,1%. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 23 e portano il totale a 5.241. Il numero degli attuali positivi è di 25.628 con un incremento di 440 casi rispetto a ieri; i guariti sono 949.

Negli ospedali i ricoverati sono 1.422, 34 meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 178, 4 meno rispetto a ieri. La distribuzione tra le province, vede Palermo 469 casi, Catania 336, Messina 96, Siracusa 97, Trapani 22, Ragusa 142, Caltanissetta 106, Agrigento 124, Enna 20.

DATI ITALIA

Nelle ultime 24 ore sono stati 16.232 i nuovi casi (il giorno prima erano stati 13.884) e 360 i decessi, 4 in meno del giorno precedente.

I tamponi sono stati 364.804,+15mila rispetto a ieri.Il tasso di positività risale dal 3,9% al 4,4%.

3.021 i pazienti in terapia intensiva, -55 da ieri, con 174 nuovi in gressi.

Anche i ricoveri nei reparti sono -690.

In Lombardia 2.509 nuovi casi, Campania 1.912, Puglia 1.895, Piemonte 1.646.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 16.232 contagiati

• 360 morti

• 19.125 guariti

-55 terapie intensive | -690 ricoveri

364.804 tamponi

Tasso di positività: 4,4% (+0,5%)

16.414.981 dosi di vaccino somministrate in totale