CORONAVIRUS, OGGI IN SICILIA 75 NUOVI CASI POSITIVI, 20 MORTI E 1.244 GUARITI

Sono 375 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 20.628 tamponi processati, con una incidenza di circa 1,8%. La Regione anche oggi è al terzo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

I morti sono stati 20 e portano il totale a 5.778. Il numero degli attuali positivi è di 11.715 con una diminuzione di 889 casi. I guariti sono 1244. Negli ospedali i ricoverati sono 639, 29 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 86, 7 in meno rispetto al bollettino precedente.

La distribuzione tra le province vede ancora Catania in testa con 162 nuovi casi seguita da Palermo 70, Messina con 33, Siracusa 24, Agrigento 23 casi, Ragusa 21, Trapani 18, Enna 16, Caltanissetta 8

DATI ITALIA

Sono 3.937 i contagi da coronavirus in Italia oggi, mercoledì 26 maggio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri nelle regioni registrati 121 morti, che portano a 125.622 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza legata al covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 260.962 tamponi, l'indice di positività si attesta a 1,5%.

Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva, dove si trovano 1.278 pazienti (-45 rispetto a ieri). In ospedale sono 8.118 i ricoverati con sintomi (-439) mentre 3.816.176 sono i guariti (+11.930)