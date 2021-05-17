CORONAVIRUS, OGGI IN SICILIA CONTAGI IN CALO: 299 NUOVI CASI POSITIVI, 4 MORTI E 758 GUARITI

Sono 299 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 12.497 tamponi processati, con una incidenza del 2,4 %, in leggero aumento rispetto a ieri, quando la percentuale si attestava al 2,1%.La Regione è...

Sono 299 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 12.497 tamponi processati, con una incidenza del 2,4 %, in leggero aumento rispetto a ieri, quando la percentuale si attestava al 2,1%.

La Regione è sesta per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 4 e portano il totale a 5.667. Gli attuali positivi sono 16.696, con un decremento di 463 casi. I guariti oggi sono 758. Negli ospedali i ricoverati sono 920, 10 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 112, sei in meno rispetto a ieri.

La distribuzione tra le province vede Palermo con 60 casi, Catania 70, Messina 38, Siracusa 14, Trapani 10, Ragusa 73, Caltanissetta 9, Agrigento 15, Enna 10.

DATI ITALIA

Sono 3.455 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 17 maggio, secondo i dati della Protezione Civile nel bollettino regione per regione. Da ieri, registrati nelle regioni altri 140 morti che portano il totale a 124.296. Nelle ultime 24 ore, eseguiti 118.924 tamponi: l'indice di positività è al 2,9%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.754 (-25 da ieri), con 69 nuovi ingressi. I ricoveri ordinari sono 12.024 (-110).