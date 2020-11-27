CORONAVIRUS, PARTE DOMANI A CATANIA LO SCREENING PER LA POPOLAZIONE

Al via domani, sabato 28 novembre, presso l’area dell’ex Mercato Ortofrutticolo, la campagna di screening per Covid-19, rivolta ai residenti di Catania.L’obiettivo è di individuare soggetti positivi a...

L’obiettivo è di individuare soggetti positivi asintomatici, in modo da impedire, il più possibile, la circolazione del virus sul territorio.

La campagna è voluta dall’Assessorato Regionale della Salute, guidato dall’avv. Ruggero Razza, d’intesa con ANCI Sicilia, e prevede, precisamente, l’effettuazione di uno screening tramite l’esecuzione di tamponi rapidi - rinofaringei.

L’adesione all’iniziativa è gratuita e su base volontaria.

Per i cittadini, sarà possibile effettuare il tampone drive in, come già anticipato, presso l’ex Mercato Ortofrutticolo, tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

«In armonia con le indicazioni regionali e grazie alla sinergia con il Comune di Catania e la Protezione Civile - spiega il dr. Pino Liberti, commissario per l’emergenza Covid dell’area metropolitana di Catania -, stiamo mettendo in campo un grande intervento di sanità pubblica che ha, principalmente, l’obiettivo di isolare i soggetti positivi asintomatici e contrastare così la circolazione del virus. È utile, anche in questa occasione, ricordare che è di fondamentale importanza il rispetto delle regole per il contenimento dei contagi. Mi riferisco, in particolare, all’uso della mascherina, al frequente lavaggio delle mani e al distanziamento interpersonale».

In caso di positività al tampone rapido, si procederà, come da protocollo, all’immediata esecuzione del tampone molecolare.

«Uno screening di popolazione così vasto - aggiunge il dr. Liberti -, rappresenta una grande opportunità, offerta alla popolazione, per fermare la diffusione del virus e ridurre il rischio di infettare, involontariamente, i propri cari e le persone vicine. Ai cittadini rivolgo pertanto l’invito ad aderire alla campagna. Fare il tampone è una scelta di responsabilità».