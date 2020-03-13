CORONAVIRUS, POSITIVO NEONATO SICILIANO DI 5 MESI, CHIUDE REPARTO PEDIATRIA DI CORLEONE

Un neonato di cinque mesi, il primo in Sicilia, è stato contagiato dal coronavirus. E’ il figlio della donna di 37 anni di Giuliana, nel Palermitano, che era stata trovata positiva al virus e che ades...

Un neonato di cinque mesi, il primo in Sicilia, è stato contagiato dal coronavirus. E’ il figlio della donna di 37 anni di Giuliana, nel Palermitano, che era stata trovata positiva al virus e che adesso è ricoverata all’ospedale “Cervello” del capoluogo.

Il tampone eseguito anche sul padre ha dato esito positivo. Il bimbo lo scorso 2 marzo era passato dal reparto di pediatria dell’ospedale di Corleone per una bronchiolite, assistito dalla madre. La mamma, poi, è ritornata in ospedale lo scorso 10 marzo per una sintomatologia addominale, i sanitari l’hanno sottoposta ad un tampone risultato positivo.

A questo punto, l’ospedale ha inviato una équipe a casa della famiglia per eseguire il tampone su tutti i familiari. Il neonato, che starebbe meglio, è stato dimesso e si trova in isolamento domiciliare a Giuliana assieme al papà.

Il reparto di pediatria è stato sanificato ed è stato decisa la chiusura temporanea del reparto.

Cinque infermieri e tre operatori socio sanitari sono già stati sottoposti al tampone che ha dato per loro esito negativo, mentre per l’esito del tampone di 4 pediatri i risultati si avranno nel pomeriggio. Il provvedimento di chiusura della pediatria è valido fino a domenica.