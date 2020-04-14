CORONAVIRUS, PRENDE IL SOLE IN SPIAGGIA A PALERMO: ALLONTANATO DALL’ELICOTTERO DEI CARABINIERI

Ai tempi di Coronavirus e con l’arrivo della bella stagione qualche palermitano non può accettare la quarantena e si dedica un po’ di sole nella spiaggia di Mondello. Ma può succedere che un elicotter...

Ai tempi di Coronavirus e con l’arrivo della bella stagione qualche palermitano non può accettare la quarantena e si dedica un po’ di sole nella spiaggia di Mondello. Ma può succedere che un elicottero dei Carabinieri si abbassi vicino al mare per dissuaderti dalla tua scelta consigliandoti di rientrare a casa.

È quello che è successo ed è stato ripreso dalla vedetta webcam dell’Albaria.

https://www.95047.it/wp-content/uploads/2020/04/4343.mp4

Tanti i commenti sui social: “Giuro che non riesco a trovare nulla che faccia ridere… dovrebbe essere arrestato, perché mentre lui prende il sole c’è gente che muore nelle corsie, genitori che muoiono senza poter vedere i propri figli, e figli ( anche piccoli ) che muoiono senza poter vedere i propri genitori….che schifo. Questo pezzo di m***a ha preso per il cu** tutto il mondo, ha umiliato medici, infermieri, volontari….e ha umiliato me e tanti come me che rispettano le misure di sicurezza. Questo rappresenta la strafottenza, l’ignoranza e la prepotenza dell’essere umano“, scrive Ugo sui social.