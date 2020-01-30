CORONAVIRUS, PRIMI DUE CASI IN ITALIA. ALLERTATA LA PROTEZIONE CIVILE

Erano arrivati il 23 gennaio a Milano per poi spostarsi a Roma insieme a una comitiva di turisti. La coppia cinese – ricoverata all’ospedale Spallanzani di Roma perché risultata positiva al coronaviru...

Erano arrivati il 23 gennaio a Milano per poi spostarsi a Roma insieme a una comitiva di turisti. La coppia cinese – ricoverata all’ospedale Spallanzani di Roma perché risultata positiva al coronavirus – è originaria da Wuhan, la città considerata epicentro dell’epidemia.

I due turisti, marito e moglie di 67 e 66 anni, erano atterrati a Milano Malpensa per un tour. Dopo alcune tappe per l’Italia sono arrivati nella Capitale da dove dovevano proseguire il viaggio verso Cassino, in provincia di Frosinone nel Lazio.

Ieri sera, 29 gennaio, si sono sentiti male e, visti i sintomi che presentavano, sono stati soccorsi dall’ambulanza. Sono sotto sorveglianza anche le persone che sono venute in contatto con la coppia. «Sono scattate tutte le misure previste dai protocolli sia per quanto riguarda alcune persone dell’albergo, sia riguardo gli altri componenti del gruppo di turisti. Al momento sono tutti asintomatici e non destano preoccupazione», ha comunicato in una nota l’assessorato alla Sanità della Regione Lazio.

E' allarme coronavirus in Italia. Sono stati accertati due casi a Roma. "I due casi accertati sono due turisti cinesi che sono venuti nel nostro paese, i primi due casi accertati di Coronavirus". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Siamo vigili e molto attenti: non ci siamo fatti trovare impreparati" ha detto il presidente del consiglio. E' stato chiuso il traffico aereo da e per la Cina ha precisato il presidente del Consiglio.

"Lo Spallanzani è la Bibbia in questo settore. Non c'è nessun motivo di creare panico e allarme sociale". Sono in corso "attente verifiche per ricostruire il percorso" dei due turisti cinesi, primi casi accertati di Coronavirus in Italia, "per isolare i loro passaggi, per evitare assolutamente qualsiasi rischio ulteriore rispetto a quello già accertato". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi con il ministro della Salute Roberto Speranza.

"L'insorgenza di casi di Coronavirus in Italia è "un fatto abbastanza normale se pensiamo alla statistica, visto che in Europa ci sono già dieci casi. Era abbastanza probabile, lo dicevano già da tempo i nostri scienziati". Lo dice il ministro della Salute Roberto Speranza a Palazzo Chigi. "La situazione è seria ma non bisogna fare allarmismi, la situazione è totalmente sotto controllo" precisa il ministro.

"Sono fiducioso che la situazione rimarrà confinata" precisa il premier. "Il ministro Speranza ha già adottato un'ordinanza che chiude il traffico aereo da e per la Cina. Siamo il primo Paese dell'Ue ad adottare una misura cautelativa di questo genere".

I due turisti cinesi, primi casi accertati di Coronavirus in Italia sono "ricoverati in isolamento, sono in buone condizioni, ci fa pensare che non ci siano persone esposte". Lo ha detto il direttore scientifico dello Spallanzani di Roma Giuseppe Ippolito in conferenza stampa a Palazzo Chigi assicurando che "al momento sembra non ci siano rischi" di focolai.

E' stata sigillata la stanza dell'albergo del centro di Roma dove negli ultimi giorni aveva soggiornato la coppia di cinesi ora ricoverata all'ospedale Spallanzani per sospetto coronavirus. Ulteriori misure di prevenzione potrebbero essere applicate nei confronti di veicoli e persone con cui era entrata in contatto la coppia. Durante le prime operazioni di soccorso, gli agenti della polizia avevano anche stilato un rapporto che è stato poi inviato al Ministero della Salute.