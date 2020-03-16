CORONAVIRUS, PRIMO CONTAGIO A ZAFFERANA, IL SINDACO SCRIVE AI CITTADINI

E' lo stesso sindaco di Zafferana Etnea, Salvatore Russo, a comunicare ai suoi concittadini la spiacevole notizia che il coronavirus è arrivato anche nel paesino alle falde del vulcano. "Senza troppi...

Il sindaco ha comunicato l'informazione al presidente del Consiglio comunale e a tutti i capigruppo consiliari, precisando che la persona in questione non avrebbe avuto alcun contatto al di fuori del suo nucleo familiari. I parenti dell'uomo sono stati comunque posti in isolamento.

In ultimo il sindaco rilancia il forte appello alle nostre coscienze che tanto sentiamo e leggiamo negli ultimi giorni: “STARE A CASA“, con l’invito a non sottovalutare il virus.

“Restiamo a casa, restiamo uniti, rispettiamo le regole per rispettarci a vicenda” – conclude così il suo comunicato Salvatore Russo