CORONAVIRUS, PROTEZIONE CIVILE “AUTOCERTIFICAZIONE ANCHE PER CHI ESCE A PIEDI”

Anche chi esce a piedi deve portare l’autocertificazione.A chiarirlo il commissario all’emergenza coronavirus Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla protezione civile, nel pomeriggio dell’1...

Anche chi esce a piedi deve portare l’autocertificazione.

A chiarirlo il commissario all’emergenza coronavirus Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla protezione civile, nel pomeriggio dell’11 marzo, per fare il punto sulla situazione nel nostro Paese. “Il consiglio – ha detto – è sempre lo stesso, uscire per lo stretto necessario e indispensabile. Quanto alle singole casistiche abbiamo emanato delle Faq che chiariscono anche questi aspetti”.

Ricordiamo che, secondo quanto previsto dal decreto, si chiede di spostarsi solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Per chi intende muoversi è prevista la firma di un modulo per autodichiarare le ragioni dello spostamento.

Scarica documento allegato SCARICA QUI IL MODULO

CORONAVIRUS, L’OMS DICHIARA LA PANDEMIA – “Abbiamo valutato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una situazione pandemica”. Lo ha annunciato – come riporta l’Ansa – il capo dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing da Ginevra sull’epidemia di coronavirus. “L’Oms ha valutato questa epidemia giorno dopo giorno e siamo profondamente preoccupati sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione”.

“Nei giorni e nelle settimane a venire prevediamo un aumento del numero di casi, del numero di morti e del numero di Paesi colpiti”, ha detto ancora il direttore generale dell’Oms.