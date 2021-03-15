CORONAVIRUS, QUATTRO NUOVE ZONE ROSSE IN SICILIA

Intanto la Sicilia da oggi è entrata in zona arancione, ma in alcuni comuni dove il numero dei contagi Covid registra un aumento preoccupante si colora di rosso. Il presidente Musumeci, ha istituito i...

Intanto la Sicilia da oggi è entrata in zona arancione, ma in alcuni comuni dove il numero dei contagi Covid registra un aumento preoccupante si colora di rosso. Il presidente Musumeci, ha istituito infatti quattro nuove "zone rosse" a Caltanissetta, Palma di Montechiaro (Ag), Caltavuturo (Pa) e Scicli (Rg) che si affiancano ad altri cinque comuni per i quali era già scattata la misura restrittiva. Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dai sindaci e si è reso necessario a causa di un repentino aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni.

Le misure restrittive entreranno in vigore domani, 16 marzo, e saranno valide per i successivi 14 giorni, fino al 30 marzo.

Resta in “arancione”, invece, Biancavilla, in provincia di Catania dove però, in applicazione dell’articolo 43 del Dpcm 2 marzo 2021, a seguito della relazione del Commissario dell’Asp di Catania, il presidente della Regione ha disposto la chiusura delle istituzioni scolastiche, dal 17 al 20 marzo.