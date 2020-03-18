CORONAVIRUS, RCAUTO VALIDA PER UN MESE DOPO LA SCADENZA
Le polizze Rc Auto saranno valide per un mese dopo la scadenza, anziché gli attuali 15 giorni.Lo prevede il decreto Cura Italia con le misure previste per l'emergenza coronavirus.Fino al 31 luglio, si...
A cura di Redazione
18 marzo 2020 17:04
Le polizze Rc Auto saranno valide per un mese dopo la scadenza, anziché gli attuali 15 giorni.
Lo prevede il decreto Cura Italia con le misure previste per l'emergenza coronavirus.
Fino al 31 luglio, si legge nella norma, il termine entro cui "l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni".