CORONAVIRUS: RISALE L'INCIDENZA SUPERATI I 200 CASI IN 24 ORE E ZERO MORTI

Sono 219 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 11.850 tamponi processati nell'isola.

L'incidenza oggi si attesta poco sopra l'1,8% e quasi raddoppia rispetto agli ultimi giorni.

L'isola torna in testa al nuovo contagio giornaliero in Italia Sul fronte dei positivi totali il numero degli infetti in Sicilia risale a 3457 facendo segnare 100 casi in più nonostante i 119 guariti delle ultime ore. Non si registrano nuove vittime e dunque il totale resta di 5987.

Sul fronte ospedaliero sono 148 i ricoverati 20 dei quali in terapia intensiva dove da tre giorni ormai si registra una crescita costante anche se di un solo caso ogni 24 ore.

Sul fronte del contagio nelle singole province Catania torna in testa con 52 casi seguita da Palermo 44, Caltanissetta 38,Ragusa 29. Trapani ne fa registrare 21, Agrigento 12, Siracusa 10, Enna 8 e Messina 5.

DATI ITALIA

Sono 1.394 i nuovi contagi da Coronavirus secondo il bollettino del ministero della Salute di oggi, 8 luglio. Dalla tabella risultano altri 13 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 174.852 tamponi con un indice di positività allo 0,79%. Da ieri 1.749 guariti, 4.097.905 da inizio pandemia. Sono 180 i ricoverati in terapia intensiva, numero invariato da ieri.