CORONAVIRUS, SALGONO A 30 TAMPONI POSITIVI SULLA NAVE QUARANTENA
Un altro tampone positivo, e uno dubbio: ripetuto due volte e sempre essere risultato in “forse”. Sono saliti a 30 complessivamente (il caso dubbio viene trattato come se fosse positivo) i migranti, o...
Un altro tampone positivo, e uno dubbio: ripetuto due volte e sempre essere risultato in “forse”. Sono saliti a 30 complessivamente (il caso dubbio viene trattato come se fosse positivo) i migranti, ospiti della “Moby Zazà”, che risultano essere contagiati dal Coronavirus, I contagi sono stati certificati dall’acquisizione del risultato dei test.
Ai 30 si va ad aggiungere, trattandosi di un migrante che venne salvato assieme al resto del gruppo dalla Sea Watch, anche l’uomo che è ricoverato nel reparto Malattie infettive dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Al momento, sulla nave-quarantena “Moby Zazà”, ferma in rada a Porto Empedocle, vi erano complessivamente 207 migranti, dei 211 che vennero salvati dalla “Sea Watch”.
I contagiati da Covid-19 si trovano nella “zona rossa”; tutti gli altri migranti da precedenti sbarchi, che si trovavano sulla nave-quarantena, hanno terminato il loro periodo di sorveglianza sanitaria, e a gruppi lasceranno l’imbarcazione per essere trasferiti in varie strutture.