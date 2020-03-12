CORONAVIRUS: SECONDO PAZIENTE MORTO IN SICILIA, 58 ENNE DI CALTANISETTA

Secondo paziente morto in SiciliaUn uomo di 58 anni è morto per insufficienza cardiorespiratoria all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.E' il secondo caso nel territorio. L'altro era un anziano di 80...

Un uomo di 58 anni è morto per insufficienza cardiorespiratoria all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.

E' il secondo caso nel territorio. L'altro era un anziano di 80 anni di Sortino (Sr). Il paziente era giunto nel nosocomio in ambulanza, in uno stato molto critico, con gravi difficoltà respiratorie, riferendo uno stato febbrile presente già da diversi giorni.

Sono stati così effettuati immediatamente: una Tac, che ha mostrato una polmonite interstiziale in fase avanzata e il tampone per il coronavirus, successivamente risultato positivo. È stato, quindi, intubato e posto in isolamento.

Dopo qualche ora è avvenuto il decesso

In via precauzionale sono state avviate tutte le procedure previste dal protocollo: isolamento dei contatti stretti, sanificazione dei percorsi e della struttura in cui il paziente lavorava.