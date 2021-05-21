CORONAVIRUS, SICILIA : 493 NUOVI CASI , 11 MORTI E 1.480 GUARITI
Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, venerdì 21 maggio.
Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 493 e il totale da inizio epidemia sale così a 222.304.
I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 26.335(si contano anche quelli rapidi).
Attualmente positive sono 14.015 persone. Undici nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 5.720.
I guariti ammontano invece a 202.569, 1.480 in più rispetto a quanto registrato ieri.
Degli attuali positivi, 679 (-25 rispetto ad ieri) pazienti sono ricoverati con sintomi, 99 persone sono in terapia intensiva (-5).
Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:
- Palermo: 68.484 (90)
- Catania: 57.347 (145)
- Messina: 25.899 (96)
- Siracusa: 15.936 (24)
- Trapani: 13.580 (44)
- Ragusa: 12.311 (36)
- Caltanissetta: 11.352 (12)
- Agrigento: 11.322 (36)
- Enna: 6.073 (10)
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 5.218 contagiati
• 218 morti
• 12.695 guariti
-75 terapie intensive | -458 ricoveri
269.744 tamponi
Tasso di positività: 1,9% (-0,4%)
29.655.728 dosi di vaccino somministrate in totale