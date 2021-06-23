CORONAVIRUS, SICILIA ANCORA PRIMA IN ITALIA PER NUOVI CONTAGI E DECESSI

Sono 158 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano 133) su 12.465 tamponi processati, con una incidenza che risale allo 1,3%. La Regione è al primo posto in Ita...

Sono 158 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano 133) su 12.465 tamponi processati, con una incidenza che risale allo 1,3%. La Regione è al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono 6 e il totale dei morti è 5.951. Il numero degli attuali positivi è di 4.908 con una diminuzione di 301 casi. I guariti sono 453.

Negli ospedali i ricoverati sono 231, 20 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 25, esattamente come nel bollettino di ieri.

La distribuzione di casi registrati per province vede: Palermo 21, Catania 23, Messina 1, Siracusa 13, Trapani 5, Ragusa 13, Agrigento 34, Caltanissetta 21, Enna 27.

DATI ITALIA

Sono 951 contagi da coronavirus in Italia oggi, 23 giugno, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati 30 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti 198.031 tamponi, il tasso positività è allo 0,5%. Segnalati 4 ingressi in terapia intensiva da ieri, sono 344 i ricoverati in totale.