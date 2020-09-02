CORONAVIRUS, SILVIO BERLUSCONI POSITIVO AL TAMPONE.

Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus. Il leader di Forza Italia si è sottoposto a un tampone programmato dopo un recente soggiorno in Sardegna e l'esito dell'esame è risultato positivo. Il suo...

Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus. Il leader di Forza Italia si è sottoposto a un tampone programmato dopo un recente soggiorno in Sardegna e l'esito dell'esame è risultato positivo. Il suo medico curante Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell'ospedale San Raffaele di Milano, assicura: "È asintomatico e sta in isolamento a casa, come da disposizioni regionali".

Un comunicato del suo ufficio stampa aggiunge: "Il Presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social".