CORONAVIRUS, SUGLI ECOMMERCE ARRIVANO GLI SCIACALLI: MASCHERINE E GEL IGIENIZZANTI ALLE STELLE

L’emergenza Coronavirus ha fatto schizzare il prezzo alle stelle di mascherine e gel antibatterici, tanto che sul web i rincari possano superare anche il 700 per cento.

Mentre da un lato si cerca di contenere il contagio per evitare altre trasmissioni e decessi, c’è chi specula sulla psicosi che in queste ore ha colpito parte della popolazione italiana.

Mascherine speciali con valvole "Ideali per coronavirus", e vendute a 189 euro la confezione da 5 pezzi su Amazon. E confezioni di Amuchina a prezzi esorbitanti.

Uno scenario da "vera e propria psicosi in Italia dopo i casi di contagio da coronavirus che si stanno moltiplicando nelle ultime ore in varie zone del paese, una situazione di emergenza - denuncia il Codacons - che ha fatto letteralmente schizzare alle stelle i prezzi di alcuni prodotti igienico-sanitari che stanno andando a ruba nei negozi e sul web".

L'associazione dei consumatori presenterà domani una denuncia alla Procura della Repubblica di Roma e alla Guardia di Finanza contro le speculazioni sui listini che si stanno registrando in queste ore.

"Da un primo monitoraggio del Codacons sui principali portali di e-commerce emerge come i prezzi di alcuni prodotti legati all'emergenza Coronavirus raggiungano livelli astronomici - afferma il Presidente Carlo Rienzi - ad esempio il classico gel igienizzate dell'Amuchina da 80 ml, che normalmente si trova in commercio a circa 3 euro, viene oggi venduto sul web a 22,5 euro la confezione, con un ricarico sul prezzo al pubblico del +650%".

Ancora peggio per le mascherine protettive da viso, che prima del coronavirus erano vendute a meno di 10 centesimi di euro l'una, e oggi arrivano a costare su internet 1,8 euro, con un incremento di prezzo del +1700%".

Per Rienzi, "si tratta di una vergognosa speculazione, tesa a lucrare sulla paura delle persone, che potrebbe configurare veri e propri reati, dalla truffa all'aggiotaggio". "Per tale motivo - continua - presenteremo domani un esposto a Procura e Guardia di Finanza, chiedendo anche di oscurare le pagine di Amazon e di altri portali specializzati nelle vendite online nelle quali si pubblicizzano a prezzi abnormi prodotti legati al coronavirus.

Se infatti i giganti dell'e-commerce non rimuovono autonomamente le pagine dove si realizzano le speculazioni, si rendendo complici per concorso nella truffa agli utenti".