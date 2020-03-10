CORONAVIRUS, SUPERMERCATI NOTTURNI PRESI D’ASSALTO. IL GOVERNO: “NEGOZI ALIMENTARI APERTI, SI PUÒ USCIRE PER SPESA"

“Il decreto del Presidente del Consiglio firmato oggi prevede la possibilità di uscire di casa per motivi strettamente legati al lavoro, alla salute e alle normali necessità, quali, per esempio, recar...

“Il decreto del Presidente del Consiglio firmato oggi prevede la possibilità di uscire di casa per motivi strettamente legati al lavoro, alla salute e alle normali necessità, quali, per esempio, recarsi a fare la spesa”. Lo specifica in una nota la Presidenza del Consiglio dei ministri.

“Non è prevista la chiusura dei negozi di generi alimentari, che anzi – si legge – rientrano tra le categorie che possono sempre restare aperte.

Non è necessario e soprattutto è contrario alle motivazioni del decreto, legate alla tutela della salute e a una maggiore protezione dalla diffusione del Covid-19, affollarsi e correre ad acquistare generi alimentari o altri beni di prima necessità che potranno in ogni caso essere acquistati nei prossimi giorni”.

“Non c’è alcuna ragione di affrettarsi – concludono da Palazzo Chigi – perché sarà garantito regolarmente l’approvvigionamento alimentare”.