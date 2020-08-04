CORONAVIRUS: TORNANO A SALIRE I CASI IN SICILIA, 10 I NUOVI POSITIVI. 5 SONO A CATANIA

95047

04 agosto 2020 20:32
Risale il numero di nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore: +10. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. Un aumento dovuto al netto aumento dei tamponi, più del triplo rispetto a ieri.

Cinque casi a Catania, quattro a Ragusa ed uno a Messina.

Scende invece a 37 il numero dei ricoverati in ospedale, con 3 quelli in terapia intensiva. In 256 sono in isolamento domiciliare: 293 gli attuali positivi al coronavirus, quattro le persone guarite.

Sono 3.318 le persone che fino ad oggi hanno avuto la malattia. Torna a salire, con il decesso di Scicli, anche il numero delle vittime, ora a quota 284. I tamponi effettuati da ieri ad oggi sono stati più di 3000 (284 mila in totale).

In Italia lieve aumento dei contagi (+190 contro +159 di ieri) ma riduzione del numero delle vittime, 5 (ieri erano state 12). Sono alcuni dei dati del nuovo bollettino diffuso dal ministero della Salute, secondo cui i casi totali di coronavirus in Italia sono saliti a a 248.419: dei 190 nuovi casi registrati oggi, il 23,1% riguardano la Lombardia e il 22,1% l’Emilia Romagna. Gli attualmente positivi sono diventati 12.482 (otto in più di ieri), i dimessi e guariti 200.766 (+177). Con i 5 morti delle ultime 24 ore (in Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana e Sicilia) il totale sale a 35.171.

