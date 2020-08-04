CORONAVIRUS: TORNANO A SALIRE I CASI IN SICILIA, 10 I NUOVI POSITIVI. 5 SONO A CATANIA

Risale il numero di nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore: +10. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. Un aumento dovuto al netto aumento dei tamponi, più del triplo risp...

Risale il numero di nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore: +10. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. Un aumento dovuto al netto aumento dei tamponi, più del triplo rispetto a ieri.

Cinque casi a Catania, quattro a Ragusa ed uno a Messina.

Scende invece a 37 il numero dei ricoverati in ospedale, con 3 quelli in terapia intensiva. In 256 sono in isolamento domiciliare: 293 gli attuali positivi al coronavirus, quattro le persone guarite.

Sono 3.318 le persone che fino ad oggi hanno avuto la malattia. Torna a salire, con il decesso di Scicli, anche il numero delle vittime, ora a quota 284. I tamponi effettuati da ieri ad oggi sono stati più di 3000 (284 mila in totale).

In Italia lieve aumento dei contagi (+190 contro +159 di ieri) ma riduzione del numero delle vittime, 5 (ieri erano state 12). Sono alcuni dei dati del nuovo bollettino diffuso dal ministero della Salute, secondo cui i casi totali di coronavirus in Italia sono saliti a a 248.419: dei 190 nuovi casi registrati oggi, il 23,1% riguardano la Lombardia e il 22,1% l’Emilia Romagna. Gli attualmente positivi sono diventati 12.482 (otto in più di ieri), i dimessi e guariti 200.766 (+177). Con i 5 morti delle ultime 24 ore (in Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana e Sicilia) il totale sale a 35.171.