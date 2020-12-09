95047

«CORONAVIRUS TROVATO IN UN BIMBO DI 4 ANNI NEL NOVEMBRE 2019»

Aveva i sintomi del morbillo e invece era Covid-19, solo che ancora non lo si poteva immaginare perché era il primo dicembre del 2019.A dimostrare che il virus SarsCov2 circolava in Italia già dal tar...

09 dicembre 2020 14:17
Aveva i sintomi del morbillo e invece era Covid-19, solo che ancora non lo si poteva immaginare perché era il primo dicembre del 2019.

A dimostrare che il virus SarsCov2 circolava in Italia già dal tardo autunno dell’anno scorso è uno studio dell’università Statale di Milano, pubblicato sulla rivista Emerging Infectious Diseasese.

Il tampone fatto a un bambino di 4 anni, che già dal 21 novembre aveva iniziato a stare male con tosse e rinite durante la frequentazione della scuola materna, ha rivelato infatti la presenza del virus, almeno 3 mesi prima del paziente 1 di Codogno.

