«CORONAVIRUS TROVATO IN UN BIMBO DI 4 ANNI NEL NOVEMBRE 2019»
Aveva i sintomi del morbillo e invece era Covid-19, solo che ancora non lo si poteva immaginare perché era il primo dicembre del 2019.
A dimostrare che il virus SarsCov2 circolava in Italia già dal tardo autunno dell’anno scorso è uno studio dell’università Statale di Milano, pubblicato sulla rivista Emerging Infectious Diseasese.
Il tampone fatto a un bambino di 4 anni, che già dal 21 novembre aveva iniziato a stare male con tosse e rinite durante la frequentazione della scuola materna, ha rivelato infatti la presenza del virus, almeno 3 mesi prima del paziente 1 di Codogno.