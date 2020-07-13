CORONAVIRUS, UN NUOVO CONTAGIO IN SICILIA, CALANO I CASI IN TUTTA ITALIA

Un caso di coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia. Secondo i dati di oggi trasmessi dal ministero della Salute, non si rileva nessun decesso. In totale i casi registrati dall'inizio dell'epidemia...

Un caso di coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia. Secondo i dati di oggi trasmessi dal ministero della Salute, non si rileva nessun decesso. In totale i casi registrati dall'inizio dell'epidemia salgono a 3100, mentre le vittime restano 283. Sono infine 123 gli attualmente positivi.

Sono stati eseguiti, nelle ultime 24 ore, 1016 i tamponi mentre il numero totale è di 236.158. Sei i ricoveri, ma nessuno in terapia intensiva, come gli ultimi sei giorni. In 117 si trovano in isolamento domiciliare (-1).

Tornano a scendere i casi nuovi di contagio da coronavirus in Italia.

Sono 13 i morti in Italia per Coronavirus nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 9 decessi registrati ieri. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, sale così a 34.967 il bilancio delle vittime dall'inizio dell'emergenza. In calo, invece, i nuovi contagi: sono 169 in più rispetto a ieri, per un totale di 243.230 casi.

Sono 15 le Regioni senza decessi e 10 quelle senza nuovi positivi nelle ultime 24 ore. In Lombardia, la Regione più colpita, rispetto a ieri si sono registrati altri 94 casi e 9 morti. Attualmente i positivi nel Paese sono 13.157 (-22). Le persone ricoverate con sintomi sono 768 (-8), i pazienti in terapia intensiva 65 (-3). In isolamento domiciliare si trovano 12.324 persone. Il totale dei guariti sale a 195.106 (+178).

Sono 5.962.744, in totale, i tamponi effettuati con un incremento di 23.933. In totale i casi testati sono 3.582.893.