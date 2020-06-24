CORONAVIRUS, UN NUOVO CONTAGIO IN SICILIA. IN ITALIA 190 CASI E 30 DECESSI

Un nuovo contagiato nelle ultime 24 ore in Sicilia e ancora zero decessi per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. Allo stato attuale, dunque, la Regione pare non aver conteggiato i 28 casi di mi...

Un nuovo contagiato nelle ultime 24 ore in Sicilia e ancora zero decessi per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. Allo stato attuale, dunque, la Regione pare non aver conteggiato i 28 casi di migranti che sono emersi a Porto Empedocle nella nave quarantena.

Gli attuali positivi come comunicato dalla Regione alla Protezione civile, attualmente, sono 132, per un totale di 3073 e rimangono ricoverate 22 persone di cui 5 in terapia intensiva mentre sono 11o le persone in isolamento. Sono 2344 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, per un totale di oltre 197 mila

DATI ITALIA

Sono 30 i morti in Italia nelle ultime 24 ore per Coronavirus. Lo rende noto la Protezione Civile, precisando nel bollettino quotidiano che c'è stato un ricalcolo nella provincia autonoma di Trento con 61 deceduti in meno rispetto a quanto precedentemente comunicato (oltre a 447 guariti e 387 casi in più). Sale a 34.644 il totale dei decessi. Rispetto a ieri i contagi nel Paese sono aumentati di 190, per un totale di 239.410 dall'inizio dell'emergenza. Gli attualmente positivi sono 18.6755 (-918): in ospedale 1.610 persone, mentre altri 107 pazienti si trovano in terapia intensiva (-8 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare 16.938 persone. Il totale dei guariti sale a 186.111 (+1.526). In tutto sono stati eseguiti 5.107.093 tamponi (+53.266) per 3.111.364 casi testati. Cinque Regioni più Trento hanno registrato zero nuovi contagi nelle ultime 24 ore.