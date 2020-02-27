CORONAVIRUS, UNA DONNA POSITIVA A CATANIA, UN ALTRO CASO IN SICILIA

A Catania purtroppo abbiamo registrato un nuovo caso di Coronavirus. Si tratta di una donna, risultata positiva ai primi due tamponi.E’ già ricoverata al Garibaldi. Arrivava da Milano dove era andata...

A Catania purtroppo abbiamo registrato un nuovo caso di Coronavirus. Si tratta di una donna, risultata positiva ai primi due tamponi.

E’ già ricoverata al Garibaldi. Arrivava da Milano dove era andata a trovare la figlia. Aspettiamo l’esito dello Spallanzani”.

Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci.

"Per le linee guida nazionali - prosegue -, nella medesima condizione di isolamento domestico sono stati posti i due suoi familiari conviventi: anch’essi sono privi di qualsiasi sintomatologia. Il caso è sotto l’esame del dipartimento competente dell’Asp e del reparto di malattie infettive dell'ospedale 'Garibaldi' di Catania, che sono impegnati a tracciare la scheda epidemiologica".

"Attenderemo, ovviamente, l’esito dell’esame dell’Istituto Superiore di Sanità cui i campioni sono stati inviati - conclude l'assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza.

Gli altri casi esaminati ieri, tra cui quello della paziente ricoverata al San Marco di Catania, sono tutti negativi. E non risulta in città alcuna ulteriore criticità".