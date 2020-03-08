CORONAVIRUS, VIMINALE AI PREFETTI: CHI VIOLA LA QUARANTENA RISCHIA IL CARCERE
Chi viola la quarantena rischia il carcere. Lo prevede la direttiva inviata dal Viminale ai prefetti.La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dal 650...
Chi viola la quarantena rischia il carcere. Lo prevede la direttiva inviata dal Viminale ai prefetti.
La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dal 650 cp (con una pena prevista di arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino 206 euro), “salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del codice penale: delitti colposi contro la salute pubblica, che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica”.