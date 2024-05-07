CORRUZIONE, ARRESTATO IL GOVERNATORE DELLA LIGURIA GIOVANNI TOTI.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è stato arrestato stamattina. La Guardia di finanza di Genova ha proceduto all'arresto con l'accusa di corruzione per l'esercizio della funzione e per...

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è stato arrestato stamattina. La Guardia di finanza di Genova ha proceduto all'arresto con l'accusa di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio.

Lo comunica il procuratore capo di Genova Nicola Piacente.

Toti è governatore ligure dal giugno 2015, dopo una carriera giornalistica che lo ha visto anche direttore di Tg4 e Studio Aperto, e una militanza politica in Forza Italia, che lo ha portato a diventare coordinatore nazionale, prima del distacco nel 2019.