Cosa serve e come fare per il rinnovo o il rilascio del Passaporto?

Attualmente si rilascia il passaporto cartaceo con microchip elettronico inserito nella copertina. Il documento ha una validità di Dieci anni se si è maggiorenni, ma state attenti perché molti paesi non accettano Passaporti con meno di sei mesi alla scadenza

Innanzitutto recatevi alla vostra questura di residenza. Portate poi all'ufficio adibito il modulo stampato della richiesta passaporto, un documento di riconoscimento valido, 2 foto formato tessera identiche e recenti, la ricevuta del pagamento a mezzo c/c di € 42.50 per il passaporto ordinario, il versamento va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro, la causale è: “importo per il rilascio del passaporto elettronico”.

Vi consigliamo poi di utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali. Inoltre è necessario un contrassegno amministrativo da € 73,50. Se si ha già un passaporto e se ne richiede uno nuovo a causa di deterioramento o scadenza di validità, con la documentazione deve essere consegnato il vecchio documento.

Per ulteriore info il sito della Polizia di Stato vi darà informazioni