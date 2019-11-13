COSENZA: MALTRATTAVANO BIMBI,ARRESTATE 2 MAESTRE

L'accusa parla chiaro: maltrattamenti. Per questo due insegnanti di scuola materna di un asilo privato di Cariati, in provincia di Cosenza, sono state arrestate e poste ai domiciliari dai Carabinieri...

Le indagini hanno documentato una serie di maltrattamenti di natura fisica e psicologica compiuti dalle due donne nei confronti dei bambini, tutti di età compresa tra i due e i cinque anni.

Sarebbero almeno venti i bambini vittime delle due insegnanti materne arrestate dai Carabinieri, a Cariati, con l'accusa di maltrattamenti contro "familiari o conviventi". I militari, secondo quanto si è appreso, dopo avere ricevuto delle segnalazioni anonime hanno deciso di installare delle telecamere con le quali sarebbero state ripresi i maltrattamenti.

In particolare si vedrebbero i bambini mentre, al solo avvicinarsi delle maestre, si coprivano il visto con le braccia. All'interno dell'asilo sono in corso le verifiche dei Carabinieri del Nas per ulteriori verifiche sanitarie e del Nilper per accertare la regolarità di contratti e dipendenti dell'asilo che era autorizzato e regolarmente in attività.

Carabinieri stanno anche sentendo i genitori dei bambini per capire se i figli abbiano o meno, nel tempo, manifestato comportamenti sospetti riconducibili a quanto sarebbe accaduto all'interno della struttura.