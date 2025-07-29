Cosenza, sacerdote arrestato per violenza sessuale su minore: indagini partite da Reggio Calabria

Un sacerdote è stato arrestato in provincia di Cosenza dai Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria, con l'accusa di violenza sessuale ai danni di un minore. Il provvedimento è stato eseguito in...

Un sacerdote è stato arrestato in provincia di Cosenza dai Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria, con l'accusa di violenza sessuale ai danni di un minore. Il provvedimento è stato eseguito in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Procura.

Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla magistratura reggina, gli episodi contestati risalgono al biennio 2015-2016, quando la presunta vittima aveva 16 anni, e si sarebbero protratti fino al 2020, anche dopo che il giovane aveva raggiunto la maggiore età.

L’inchiesta ha permesso di raccogliere gravi indizi a carico del religioso, che nel frattempo era stato trasferito in una parrocchia della provincia di Cosenza. Nonostante il cambio di sede, il sacerdote avrebbe continuato a svolgere attività pastorali e ricreative a stretto contatto con minori, circostanza che ha contribuito a rafforzare la necessità di una misura cautelare.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali altre responsabilità e verificare se vi siano ulteriori casi non ancora emersi. Al momento, l’identità del sacerdote non è stata resa nota per ragioni di tutela processuale e riservatezza nei confronti delle vittime.