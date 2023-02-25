COSTANZO: OGGI E DOMENICA CAMERA ARDENTE IN CAMPIDOGLIO, LUNEDÌ I FUNERALI

La camera ardente di Maurizio Costanzo sarà allestita oggi sabato 25 e domenica 26 febbraio presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del Vignola).Apertura al pubblico il...

La camera ardente di Maurizio Costanzo sarà allestita oggi sabato 25 e domenica 26 febbraio presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del Vignola).

Apertura al pubblico il 25 febbraio dalle 10.30 alle 18 e il 26 dalle 10 alle 18 (è raccomandato l'utilizzo della mascherina FFP2).

I funerali si svolgeranno lunedì 27 febbraio, alle ore 15, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo.

Sarà trasmessa in diretta da Rai1. Anche Mediaset – e in particolare Canale5 – seguirà le esequie per permettere agli spettatori che non possono presenziare, di partecipare alla cerimonia e ricordare l'amato volto televisivo, che per anni è entrato nelle case degli italiani.