COVID: 1842 NUOVI POSITIVI E 35 MORTI NELLE ULTIME 24ORE IN SICILIA

Sono 1.842 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 10.587 tamponi processati. Le vittime sono state 35 nelle ultime 24 ore che portano a 2.664 deceduti dall'inizio della pandemia.I positivi sono...

A cura di Redazione 08 gennaio 2021 17:21

Condividi