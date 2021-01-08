COVID: 1842 NUOVI POSITIVI E 35 MORTI NELLE ULTIME 24ORE IN SICILIA
Sono 1.842 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 10.587 tamponi processati. Le vittime sono state 35 nelle ultime 24 ore che portano a 2.664 deceduti dall'inizio della pandemia.I positivi sono...
Sono 1.842 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 10.587 tamponi processati. Le vittime sono state 35 nelle ultime 24 ore che portano a 2.664 deceduti dall'inizio della pandemia.
I positivi sono 39.672 con un aumento di 967 casi. Negli ospedali i ricoveri sono in regime ordinario 1246, 18 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 200, 4 in più rispetto a ieri. I guariti sono 840.
La distribuzione nelle province vede a Catania 401 nuovi casi, Palermo 472, Messina 361, Ragusa 51, Trapani 226, Siracusa 184, Caltanissetta 81, Agrigento 63, Enna 3.
DATI ITALIA
Sono 17.533 i contagi da coronavirus resi noti in Italia oggi, 8 gennaio, secondo il bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 620 morti.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 17.533 contagiati
• 620 morti
• 17.575 guariti
+0 terapie intensive | +22 ricoveri
140.267 tamponi
Tasso di positività: 12,5% (-2,4%)
413.121 vaccinati totali